Geen optredens meer, maar Youp gaat zich niet vervelen: "Ik ga de 84 halen, zegt mijn dokter"

Het ging uiteraard over de imposante carrière van de Amsterdamse grappenmaker. Maar ook over zijn gezondheid, zijn vrouw Debbie en zijn huisje in Italië.

In de afgelopen jaren heeft Youp de nodige gezondheidsproblemen gehad en een paar weken geleden kreeg hij tijdens een optreden een black-out. "Dat was bizar. Ik wist het echt niet meer. Het volgende optreden was echt doodeng. Maar het ging goed."

Tekst gaat door onder de foto