Ook verzet tegen windmolens in Zuidoost: "Naast een van de mooiste plassen van Nederland"

Wethouder Groot Wassink (Duurzaamheid) noemt het aanwijzen van de nieuwe gebieden een belangrijke stap om ervoor te zorgen dat we in de toekomst gebruikmaken van schone en duurzame energie: "Windenergie is cruciaal om dit doel te halen. De locaties zijn met veel zorg mens, natuur en milieu uitgekozen", aldus de wethouder.

In de stad staan nu 28 windmolens. In totaal wekken die 75 megawatt stroom op. In het klimaatakkoord staat dat dat over zes jaar 70 procent van het elektriciteitsverbruik in Nederland uit hernieuwbare energiebronnen moet komen. Uiteindelijk zal dan 127 megawatt windenergie worden opgewekt. Daarmee kunnen 147.000 huishoudens van duurzame elektriciteit worden voorzien, aldus de gemeente.