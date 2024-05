RKAV Volendam is kampioen en promoveert naar tweede divisie

Na de rust was het een wat gezapige wedstrijd en gebeurde er weinig. De thuisploeg kreeg zelfs in de 71e minuut een penalty, maar keeper Dion Vlak wist knap te redden. In de 83e minuut was het Roy Tol die de derde Volendamse treffer maakte. Bij 1-3 bleef het en daarna barstte het feest bij de Volendamse fans los.

De mannen van trainer Berry Smit zetten dit seizoen een erg knappe prestatie neer. Het team bestaat uit alleen maar Volendamse spelers.

Late vandaag verschijnen de reacties online.