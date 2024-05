'Hergebruik Festival' in Hilversum laat zien hoe tweedehands een tweede leven krijgt

Organisator Daan van Alkemade loopt blij en trots rond: "Het is drukker dan vorig jaar! En dit jaar zijn er ook kunstenaars die normaal gesproken alleen met nieuwe materialen werken, ik heb ze uitgedaagd om ook met gebruikte materialen iets te maken".

Bankstel-armbandjes

Zo heeft Van Alkemade een leren bankstel ter beschikking gesteld, waar Noël armbandjes van maakt, waar je je naam in kunt laten graven. Haar visitekaartjes zijn gemaakt van oude kartonnen dozen. Het is een voorbeeld van de inspiratie die mensen kunnen opdoen op het festival. Veel bezoekers liepen blij verwonderd rond door alle mogelijkheden en praktische toepassingen van 'oude troep'.

Op zondag gaat het festival door voor bedrijven, hoewel mensen die zaterdag gemist hebben ook welkom zijn. Het team van Opwaarts en consorten laat dan zien hoe kantoren duurzamer aan de slag kunnen. En dat kantoormeubilair bijvoorbeeld circulair kan zijn, doordat het gemaakt is van gebruikte materialen.

Helaas

De kunst en meubelen op het festival bewijzen in elk geval dat er prachtige dingen gemaakt zijn. Maar bij het repareren door vrijwilligers, als het product echt niet meer te redden is, constateren ze soms: operatie geslaagd, patiënt overleden. Dan is het nog een kwestie van in de juiste afvalbak gooien.