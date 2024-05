Recordaantal bootjes, vrolijke kostuums en zelfverdedigingslessen: dit was Alkmaar Pride

De Alkmaarse burgemeester Anja Schouten genoot zichtbaar van het spektakel wat zich aan haar voorbij trok. "Het is droog, allemaal blije mensen en een hele mooie boodschap weer vandaag. Vijftien jaar op deze manier aandacht vragen voor een boodschap die nog steeds belangrijk is, is heel erg leuk, maar ook jammer dat het nog steeds nodig is."

Die boodschap van acceptatie blijven verkondigen blijft nodig, zo blijkt. De politie liet aan NH weten dat er vanochtend een vrouw is aangehouden voor het neerhalen van een regenboogvlag in Alkmaar. Daarvoor zit ze nog vast.

Niet 29, maar 28 bootjes

Het was eigenlijk de bedoeling dat er 29 bootjes door Alkmaar zouden varen, maar uiteindelijk waren dat er maar 28. Een van de deelnemende bootjes kon niet aansluiten, want er was een sluis in Langedijk die niet open ging. Toch was dat nog steeds een record. En de organisatie wil meer: volgend jaar wordt gemikt op 35 deelnemende bootjes.