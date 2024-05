'Hotte' Dries Roelvink tóch in gele zwembroek bij Toppers-debuut

Het thema van de Toppers-concerten dit jaar is 'club tropicana'. "Gerard Joling kwam al naar me toe na de eerste repetitie en die zei 'Dries dit is toch de uitgelezen kans voor de gele zwembroek'", zo liet hij eerder weten aan AT5. Maar Dries zag dat alleen zitten, ondanks dat hij 'al veertig jaar hetzelfde weegt', als de rest van de Toppers ook zouden meedoen.

Dat deden ze niet helemaal, ze stonden namelijk in een 'gespierd lichaam-pak'. Maar toch kwam Dries op in zijn zwembroek. Zingend en zwaaiend stond de artiest voor ruim 50.000 mensen in het bekende kledingstuk.

Hotte Roelvink

Het was een langgekoesterde droom van Dries om mee te doen bij de Toppers. Hij bood zijn diensten twaalf jaar geleden ook al aan, maar met name René Froger hield toen de boot af, omdat Dries er nog niet klaar voor was. Maar zoals hij zelf al zei, 'ik ben nu hot'. En volgens de artiest is dat waar de Toppers naar op zoek zijn.