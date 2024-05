Rugbyers RC 't Gooi pakken voor vijfde keer in clubhistorie de landstitel

Bij rust stond de ploeg uit Naarden met 17-7 voor. In de tweede helft kwamen de Noord-Hollanders niet meer in de problemen en zo kon de champagne ontkurkt worden. Voor de ploeg uit Naarden was het de vijfde keer dat ze landskampioen werden.

Voor Gilbert was het zijn laatste wedstrijd. In de halve finale versloeg 't Gooi landskampioen RC Eemland.

(later meer)