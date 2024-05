Strijd om voorzitterschap KNVB: ruilt politiechef Paauw Amsterdam in voor Zeist?

Dat je hem misschien kent als het gezicht van de politie is niet heel gek. Paauw is sinds 2019 korpschef in Amsterdam en was daarvoor tien jaar lang de baas van de politie in Rotterdam. Maar wat heeft een politiechef te zoeken bij de voetbalbond als voorzitter, die gaat over zowel de amateur als de professionele tak?

Ervaring in het voetbal

De geboren Soestenaar, wat niet gek ver van Zeist ligt, heeft veel ervaring op het voetbalvlak. "In mijn tijd bij de politie in Den Haag ben ik nauw betrokken geweest bij de overgang van ADO Den Haag van het Zuiderpark naar het huidige stadion. Ook was ik tijdens het EK van 2000 stadioncommandant in Rotterdam. Daarnaast werk ik sinds 2004 als veiligheidsadviseur voor de UEFA", zo legt hij zelf uit. Daarnaast is hij al vijftien jaar lang de portefeuillehouder betaald voetbal voor de politie.

Dat laatste is waar veel voetbalfans hem van zullen kennen. Paauw is namelijk fel tegen supporters die zich misdragen en liet eerder al een keer weten dat hij geen uitpubliek meer wilde bij Europese risicowedstrijden en dat uitsupporters die zich misdragen de volgende uitwedstrijd niet meer welkom zijn. Nadat het bekend werd dat Paauw naar de KNVB leek te komen verscheen er in de F-side een spandoek tegen de politiechef.