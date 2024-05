Oud-voetballer Van Iperen klaagt FC Zimbru aan na oplopen hersenletsel

Deze week kwam je in het nieuws. Je gaat een zaak aanspannen tegen je oude club?

"Dat klopt. In juli 2022 ging ik spelen in Moldavië voor FC Zimbru. Al in mijn tweede wedstrijd ging het dus helemaal mis. Naar nu blijkt was Zimbru ook helemaal niet verzekerd voor dit soort ongelukken."

"FC Zimbru had tegen mij moeten zeggen dat ik niet verzekerd was. Of dat wanneer ik zou spelen het op mijn eigen risico was, maar ik wist van niets."

"Er zaten ook een Belgische speler en twee Grieken in dat team. Daar heb ik ook contact mee gehad en ook zij wisten van niets."

In hoeverre is het de verantwoordelijkheid van de speler zelf?

"Het is niet mijn verantwoordelijkheid. Dat moet de club regelen."

En nu?

"Ik ben lid van de VVCS (De Vereniging van Contractspelers). Die waren al aan de slag met mijn vorige Griekse club, want daar kreeg ik nog geld van. Nu gaan ze mij hierbij ook helpen."

Wat zeggen ze in Moldavië?

"Vorig jaar hebben ze gewoon mijn salaris betaald. Ik had toen ook nog een contract. Daarna liep mijn contract af en heb ik niets meer ontvangen."

"In mijn contract stond ook dat wanneer ze Europees voetbal zouden halen, mijn contract verlengd zou worden. Maar aan het einde van vorig seizoen zijn ze gestopt met betalen. Dit terwijl ze wel Europees voetbal hebben gehaald. In de voorronde van de Conference League speelden ze in de zomer van 2023 tegen het Turkse Fenerbahce."

"De VVCS heeft voor mijn nu een jurist ingeschakeld en die houdt zich nu bezig met de zaak. Zimbru heeft een Duits bedrijf ingeschakeld die hun belangen behartigd."

Jij spant nu dus een zaak aan tegen Zimbru?

"Ik wilde het in eerste instantie heel netjes doen. Zonder juridische rompslomp. Zij geven niet alle informatie aan ons door en nu komt er dus een zaak aan of wij stappen naar de UEFA."

Wat wil je ermee bereiken?

"Je moet beseffen dat ik mentaal en fysiek heel veel stappen achteruit heb gezet. Ik ben volledig arbeidsongeschikt verklaard en daarom krijg ik nu een Wajong uitkering (70 procent van minimumloon). Ik was bezig met mijn eindscriptie voor mijn hbo-opleiding en na mijn voetballoopbaan had ik zicht op een inkomen op hbo-niveau."

"De jurist heeft een rekenkundige ingeschakeld en daar zal dan een bedrag uitkomen."

Hoe verwacht je dat dit gaat aflopen?

"Positief. Om mijn verhaal kun je niet heen. Ik ben blij dat Zimbru in de Conference League gaat spelen, want nu kan de UEFA er wellicht ook druk op zetten. Zij kunnen namelijk clubs verbieden om hieraan deel te nemen."

Hoe blik je nu terug?

"Ik had het zo weer gedaan. Ik ben voor Europees voetbal daarheen gegaan. Dat is ze ook nu gelukt en daar ben ik heel blij om."

"In een duel dat heel normaal is, ben ik heel ongelukkig precies op de verkeerde plek geraakt in die wedstrijd. Ongeluk op ongeluk op ongeluk."