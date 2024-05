Liveblog🔴: VOC moeten titel aan Venlo laten en waterpoloërs De Zaan dromen van eerste kampioenschap

14.23 uur

Griekspoor heeft een andere voorbereiding dan normaal op Roland Garros. Hij reisde anderhalve week geleden op uitnodiging van Rafael Nadal naar Mallorca om daar met hem te oefenen. Het lijkt er op dat de Spanjaard zich voorbereidt op zijn laatste deelname aan Roland Garros, het toernooi dat hij al veertien keer won. "Het was mooi dat ik met hem mocht trainen", zei de 27-jarige tennisser uit Nieuw-Vennep. "Zeker in de fase van zijn loopbaan waarin hij nu zit. Na de training heb ik tegen veel mensen gezegd dat hij Roland Garros gaat winnen. De Nadal van nu in Parijs is een andere Nadal dan die van in Madrid of Rome. Hij speelde ongelooflijk goed op de training en wint hier in Parijs al zijn sets op trainingen."

Nadal is altijd een idool geweest voor Griekspoor. "Maar nu is hij een concurrent. Misschien moet ik in de derde ronde wel tegen hem spelen. Het mooiste aan Nadal is zijn persoonlijkheid. Hij is nooit veranderd door succes. Hij was heel vriendelijk en geïnteresseerd in mij. Dat is oprecht." De Nieuw-Venneper speelt dinsdag tegen Michael Mackenzie McDonald in de eerste ronde van Roland Garros.