🔴 Liveblog: rugbyers 't Gooi spelen finale tegen Haagsche RC, amateurs RKAV Volendam op drempel promotie naar tweede divisie

37 minuten geleden

In de halve finale om het landskampioenschap stond Hovocubo vrijdagavond met 4-0 achter tegen het Amsterdamse Os Lusitanos. De ploeg uit Hoorn knokte zich knap terug in de wedstrijd en in de verlenging zorgde Yoshua St. Juste voor een 6-5 overwinning.

In de andere halve finale won FC Eindhoven met 2-1 van Tigers Roermond. Volgende week vrijdag zijn de returns. In een best-of-three serie strijden de teams voor een plekje in de finale om het landskampioenschap.