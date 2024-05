Lees terug: VOC moet titel aan Venlo laten en waterpoloërs De Zaan vieren feest na eerste kampioenschap

27 minuten geleden

Oranje speelt op het WK zaalvoetbal in Oezbekistan tegen het gastland, Paraguay en Costa Rica. Dat heeft de KNVB bekendgemaakt. Het toernooi is van 14 september tot en met 6 oktober.

Nederland opent de groepsfase tegen Oezbekistan (14 september). Dat is ook meteen de eerste wedstrijd van het WK. Daarna is Costa Rica (17 september) de tegenstander. Tegen Paraguay speelt Oranje op 20 september de laatste wedstrijd in de poulefase. Het is voor het eerst sinds 2000 dat Nederland aanwezig is op het grootste zaalvoetbaltoernooi ter wereld.