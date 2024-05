Lees terug: RC 't Gooi landskampioen rugby, RKAV Volendam promoveert naar tweede divisie

25 mei 2024, 21.39 uur

In Landsmeer heeft Landslake Lions de derde wedstrijd in de best-of-five serie met 86-77 gewonnen van Grasshoppers. Hierdoor is de spanning terug in de finaleserie en staat het 2-1 in het voordeel van Grasshoppers.

In een spannende wedstrijd maakten de Noord-Hollanders het verschil in het laatste kwart.

Aanstaande woensdag is de vierde wedstrijd in Landsmeer.