Tentoonstelling deels verwijderd in Heerhugowaard na ophef: "Het is allemaal zo intolerant"

De ophef is reden voor de gemeente Dijk en Waard om twee panelen weg te halen, maar ze hebben kunstenaar Ernst Coppejans van tevoren niet ingelicht. "Ik heb niks van de gemeente gehoord. Van niemand", vertelt Coppejans aan Streekstad Centraal. "Er wordt niks gepromoot met deze borden, zeker als het gaat om wat strafbaar is." Volgens Coppejans is de gevoeligheid onderdeel van een grotere discussie: "Ik ken de reacties van tegenwoordig op minderheden wel. Er waait een extreemrechtse wind, het is allemaal zo intolerant."

Het project Oudroze is ruim twee jaar her en der in het land te zien. Van Drachten tot Roermond en van Alkmaar tot Venlo en nu dus ook In Heerhugowaard. En wethouder Ester Leibbrand was daar trots op. "We zullen onverminderd aandacht blijven vragen voor de gelijkwaardigheid van onze burgers. Dat doen we voor iedereen die zich niet veilig of geaccepteerd voelt vanwege een fysieke of verstandelijke beperking, achtergrond, religie of geaardheid."

Tekst gaat door onder de foto