Overvaller drukt pistool tegen hoofd van man met nephorloge in Sloterdijk

De slachtoffers parkeerden hun auto rond 22.15 uur in de buurt van het appartementencomplex waar ze moesten zijn. Toen ze richting de lift liepen werd het mannelijke slachtoffer door een overvaller vanachter vastgepakt. Ook werd er een pistool tegen zijn hoofd gedrukt.

De man zei nog dat het horloge nep was, maar de overvallers wilden het toch hebben. Ook namen ze een portemonnee en telefoon mee.

Beide overvallers hadden een helm op en hun mond bedekt. Ze hebben beiden een licht getinte huidskleur en een slank postuur. Een van hen is langer dan 1.80 meter en heeft een opvallend puntige neus. De tweede is rond de 1.70 meter lang.

De recherche is op zoek naar de daders en vraagt getuigen of mensen die weten wie de daders zijn zich te melden. Verder is er een sporenonderzoek gestart.