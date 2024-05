Honderden Amsterdammertjes doen mee aan NextGen Games in het Olympisch Stadion

De kinderen razen voorbij op de bmx, de aerodynamische ringen van het spel You.Fo vliegen je om de oren en er wordt hard ge-Just Danced. Het Olympisch Stadion is dit weekend het toneel voor nieuwe en bijzondere sporten en is de springplank voor talenten. "Sommige jonge sporters die ooit zijn begonnen bij de NextGen games met een sport zijn nu topsporter", vertelt organisator Rowin Bouwmeester.

De focus van het evenement is jonge sporters kennis te laten maken met sporten. "We proberen de kids die we hebben verloren met actief zijn weer aan het sporten te krijgen. Door dat op een unieke manier te doen is het leuk voor ze om te doen én om ernaar te kijken."

You.Fo-en

Met een ambassadeur als Johan Cruijff kan de Amsterdamse sportuitvinding You.Fo niet ontbreken op de NextGen Games. Het werpen van een vliegende cirkel dat om een stok met een rood vanghandje moet belanden moet een combinatie van frisbeeën en Lacrosse zijn. "Het lastigste hieraan is het gooien en het vangen", vertelt een fanatiek meisje tijdens het vangen. Haar klasgenootje vult tijdens het gooien aan: "Je moet de stok goed recht houden, anders lukt het niet."