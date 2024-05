Losgeslagen paarden rennen van Nieuw-West naar Badhoevedorp na ontsnapping uit manege

De paarden ontsnapten rond 12.30 uur bij manege De Ruif aan de Sloterweg in Nieuw-Sloten. Aan het dashboard van de auto van waaruit gefilmd wordt, is te zien dat ze met een snelheid van ongeveer 30 kilometer per uur over de weg rennen.

Via de Johan Huizingalaan sloegen de dieren bij het Anthoni van Leeuwenhoekziekenhuis af naar de Plesmanlaan in de richting van Badhoevedorp. Die Plesmanlaan liepen ze helemaal uit, waardoor ze uiteindelijk in Badhoevedorp uitkwamen.

Gevangen door andere manege

De ontsnapping van de paarden werd onder meer opgemerkt door Mandy Drunick, die zelf eigenaar van een manege in Sloten is. "Ik was thuis en hoorde ineens hard gekletter", vertelt Mandy. "Aan het geluid kon ik horen dat het paarden waren; zelf heb ik alleen pony's."

Mandy besloot gelijk op de fiets te stappen en achter de paarden aan te gaan. Toevallig kwam ze onderweg iemand tegen die bij de bereden politie (politie te paard) werkt. Op de fiets lukte het niet om de paarden bij te houden.

Ingesloten

Omdat de paarden in Badhoevedorp een erf opliepen en zich daardoor insloten, was het voor Mandy uiteindelijk een koud kunstje om de dieren op te vangen. "Ze waren gelukkig niet heel erg gestrest, al zijn dit soort dingen natuurlijk wel altijd spannend voor ze." Mandy bracht de dieren uiteindelijk zelf terug naar De Ruif.

De paarden zijn inmiddels weer terug op de manege. Ze raakten niet gewond bij hun uitbraak. Manege De Ruif bevestigt dat het allemaal goed is afgelopen.