Rechter stuurt hardleerse winkeldief 'met problemen' na ruim maand voorarrest naar huis

Onder invloed van harddrugs jatte Sakir A. in de avond van 7 maart twee spijkerbroeken met een totale waarde van 800 euro uit de Bijenkorf in Amstelveen. Hij was van plan ze te verkopen. "Ik had geld nodig voor drugs", verklaarde hij vandaag in de rechtbank.

De Amsterdammer is in de problemen geraakt door het gebruik van harddrugs, waar hij afgelopen december mee begon om zijn slaapproblemen te verhelpen. "Ik raakte de controle kwijt en kwam vaker met de politie in aanraking." Hij raakte daarnaast in de schulden en bouwde een huurachterstand op.