Enkhuizer groenteveredelingsindustrie blijft maar uitbreiden: Enza Zaden bouwt grote kas

In de onderzoeksfaciliteit van de groenteveredelaar worden volgens woordvoerder Carolien Wagenaar de nieuwste technieken toegepast. "Vooral voor het kweken van komkommers zijn er heel strenge hygiëne-eisen", licht zij toe. "Daar wordt het hele pand op ingericht. Ook zodat er later gebruik van kan worden gemaakt bij andere soorten groenten." Met 936 zonnepanelen op het dak is de kas ook nog eens zelfvoorzienend. Want meer ruimte op het huidige energienetwerk is er ook niet.

Andreas Sewing, Hoofd wetenschappelijk onderzoek bij het bedrijf, stelt dat de nieuwbouw onderdeel is van de bredere planvorming voor hun locatie in Enkhuizen. "Met de groeiende wereldbevolking en het veranderende klimaat, is er een voortdurende vraag naar groenterassen die bijvoorbeeld hogere opbrengsten geven", legt hij uit. "Daarnaast moeten ze goed bestand zijn tegen ziekten of extreme weersomstandigheden. Met de bouw van dit pand ondersteunt het bedrijf in de ontwikkeling van deze gewassen."