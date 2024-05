Park De Meer is de plek waar het internationale succes van Ajax vorm kreeg

Voetbalvandalisme

Met successen in de jaren zeventig beginnen ook de problemen. Het stadion is eigenlijk te klein geworden, voor de grote wedstrijden wordt al snel uitgeweken naar het Olympisch Stadion. Maar de wedstrijden in de De Meer maken ook duidelijk dat de druk op de omgeving van het stadion te groot wordt. Er komen gewoonweg teveel mensen op af. Bovendien gedragen al die mensen zich niet altijd zoals je mag verwachten. Het voetbalvandalisme doet z'n intrede.

Van de Vooren: "En dan is het juist weer bij een wedstrijd tegen Feyenoord dat duidelijk wordt De Meer kan het niet meer aan. Dat is in 1989. Er wordt een staafbom gegooid en er vallen zwaargewonden. De persconferentie na afloop wordt dan niet geopend door de Ajax-coach, maar door de politievoorlichter Klaas Wilting. Dan zegt Ajax ook: we kunnen hier niet meer blijven zitten."

"Dus het begint met de rivaliteit met Feyenoord en het eindigt met de rivaliteit met Feyenoord. Die onderlinge concurrentie heeft zoveel veranderd in het Nederlandse voetbal. Het voetbal was te groot geworden voor Ajax om hier te kunnen blijven."

Kijk hier voor meer afleveringen van De verdwenen stad Amsterdam

En hier voor De verdwenen stad Haarlem