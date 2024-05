Groot verdriet in Andijk na overlijden pony's door ziekte: "Arts had dit nog nooit gezien"

De manage tast nog in het duister over hoe de paarden de grasziekte hebben opgelopen. "Het kan door het drinken van vies water komen. Of wellicht is het de poep van ganzen geweest die de paarden ziek hebben gemaakt", speculeert Hooymans. "Omdat de doodsoorzaak van de dieren nog onduidelijk is, is er zelfs een botulisme onderzoek uitgevoerd." Naar verwachting worden in augustus de uitslagen van het onderzoek bekend. "Tot die tijd laat ik de paarden niet op het weiland grazen", zegt Chantal.