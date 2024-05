Hardloper Noah Baltus mikt na behalen EK-limiet nu op Olympische Spelen

"Als ik de limiet niet loop, is het belangrijk om hoog genoeg op die ranglijst te staan", weet Baltus. De kwalificatie loopt nog tot de laatste dag van juni. De top-45 mag mee naar de Spelen, als ze zich al niet via de limiet hebben geplaatst. "Er zijn dus nog genoeg verschuivingen die kunnen plaatsvinden en ik zit net op het randje van wel of niet gaan. Dat brengt veel onzekerheid en spanning met zich mee."

Het is voor de West-Fries zaak om zich via de internationale limiet (3.33,50) te plaatsen voor Parijs. Dat is nog ruim een seconde lager dan zijn huidige persoonlijke record op de 1.500 meter. "Op mijn oude pr heb ik ook twee seconden goedgemaakt. Dat is ook een grote stap, dus dit is niet onmogelijk. Ik steek in een goede vorm en boek veel progressie. Er zijn nog minimaal vier wedstrijden en maximaal zeven te gaan, waarin ik mij kan plaatsen."