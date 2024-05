Grasaren zijn groter en bloeien eerder dit jaar: "Levensgevaarlijk voor huisdieren"

"Hoe eerder je doorhebt dat je hond een weerhaak heeft, hoe makkelijk het te verhelpen is", benadrukt ze. Dat kan weer schelen in de kosten. Verder is het belangrijk om jouw hond altijd te controleren na het uitlaten. Als je er vroeg bij bent, kun je de haakjes zelf nog verwijderen. "Lukt dit niet? Ga dan zo snel mogelijk naar de dierenarts."

Begin met maaien

De makkelijkste manier om te voorkomen dat grasaar huisdieren verwondt, is met het weghalen van de stekelige plant. Zowel Sour als Van Ekris roepen gemeenten dan ook op om te beginnen met maaien.

Sour: "In Amsterdam heeft bijvoorbeeld één op de tien huishoudens een hond. Hondenbezitters beginnen nu al te klagen, omdat ze uit voorgaande jaren weten dat gemeenten vaak te laat reageren. Pas na veel klachten wordt er gemaaid, maar dan is het leed al geschied. Daarom word ik nu preventief aangesproken met de vraag of er wel op tijd gemaaid gaat worden. Dit is echt een groot probleem dat om snelle actie vraagt."