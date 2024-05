Zandvoort stopt voorlopig met zoeken naar locaties voor asielzoekerscentrum

Wethouder was geen voorstander van spreidingswet

Wethouder Martijn Hendriks is nooit echt enthousiast geweest over het uitvoeren van de spreidingswet. Hij vindt de asielinstroom te hoog en ziet het verdelen van asielzoekers over de gemeenten niet als juiste oplossing.

Toen de staatssecretaris om extra opvangplekken vroeg, ging de Zandvoortse deur dicht. En toen de spreidingswet nog niet helemaal rond was in Den Haag, trapte Zandvoort op de rem. Hendriks gaf toen wel aan dat, als de wet door beide kamers zou zijn, hij zich wel aan de spelregels zou houden. "Als de wet er eenmaal is, dan voeren we die ook uit. Het zou een beetje gek zijn als je als Zandvoort de ene wet wel uitvoert en de andere niet", zei hij.

Het COA bracht onlangs nog een groep statushouders onder in een hotel in het kustdorp. Het college was 'not amused' over deze plotselinge actie.

Azc naast parkeerterrein

Eerder waren de Zandvoortse ogen nog even gericht op een grasveld naast parkeerterrein De Zuid. Een deel van de omwonenden zag het totaal niet zitten als daar een azc voor hun deur kwam te staan. Ook de raad vond het geen goed idee. Later bleek er asbest onder het veld te liggen. Daarna werden er nog schadelijkere stoffen in de bodem aangetroffen. Het veld is afgesloten en krijgt een saneerbeurt.