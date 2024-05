Zes maanden jeugddetentie voor neersteken van man, toch hoeft dader (16) niet te zitten

Het 18-jarige slachtoffer en de destijds 15-jarige dader hebben al een langere tijd een conflict met elkaar. Op 23 september van vorig jaar liep dat uit de hand. De twee komen elkaar tegen in het centrum van de stad, terwijl ze allebei met vrienden waren. Ze besluiten om een stuk te gaan lopen en komen op een gegeven moment aan bij een pleintje aan de Jan Luijkenstraat in Zuid, tussen de P.C. Hooftstraat en het Museumplein.

'Kom dan'

De 15-jarige jongen wordt daar door de 18-jarige man en zijn vrienden omsingeld. Er wordt geduwd en geslagen, waarbij de tiener ook een klap tegen zijn gezicht krijgt. Hij besluit om het op een rennen te zetten en wordt vervolgens achtervolgd door de 18-jarige en zijn vrienden. Hij wordt uiteindelijk ingehaald door de groep en de twee staan dan opnieuw lijnrecht tegenover elkaar. De 18-jarige daagt de 15-jarige jongen uit door te zeggen 'kom dan'. De minderjarige pakt vervolgens een mes van zo'n 30 centimeter uit zijn broek en steekt na wat gestoei de man twee keer in zijn rug.

De 15-jarige jongen vlucht weg en het slachtoffer blijft zwaargewond achter. Met spoed gaat de man richting het ziekenhuis, waar hij met een klaplong op de intensive care terechtkomt. De 15-jarige jongen werd twee dagen na de steekpartij aangehouden. Volgens de rechtbank was het herstel van de 18-jarige man zwaar en kampt hij nog altijd met gevolgen van de steekpartij.

Twee jaar proeftijd

Dat rekent de rechtbank de inmiddels 16-jarige jongen dan ook stevig aan. Hij heeft zich volgens de rechter dan ook schuldig gemaakt aan poging tot doodslag. Wel laat de rechter weten dat er rekening moet worden gehouden met de voorgeschiedenis tussen de twee en de aanloop naar de steekpartij, waar het slachtoffer de dader ook uitlokte. Maar al om al veroordeelt de rechter de jongen wel tot 6 maanden jeugddetentie.

Die straf hoeft hij alleen niet uit te zitten, want die is volledig voorwaardelijk. Volgens deskundigen heeft de jongen namelijk 'een grote omslag' gemaakt. Zo gaat hij niet meer om met zijn vrienden waarmee hij destijds omging, is hij gestopt met het vele blowen en focust hij zich nu op zijn school. Een gevangenisstraf zou volgens de experts hem alleen maar meer 'beschadigen'.

De rechtbank is het daarmee eens en de jongen krijgt daarom een proeftijd van twee jaar. Daarin moet hij wel naar school gaan volgens zijn rooster, meewerken aan begeleiding en moet hij op zoek gaan naar een bijbaan of sportclub. De rechter voegt daar nog aan toe dat het conflict tussen de twee nog steeds niet is opgelost en dat mediation kan helpen om het incident op te lossen.