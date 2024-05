Straks live: Alkmaar Pride, kleurrijke grachtenparade door de stad

De Alkmaar Pride is ooit bedacht als een plaagstootje richting Amsterdam, maar heeft inmiddels een vaste plek verworven in de stad. Dit jaar is alweer de vijftiende editie van de Prideweek vol roze activiteiten.

Zo kon je onder meer terecht bij workshops weerbaarheid en Pride-outfits maken. Vanmiddag is het hoogtepunt van de roze week: de grachtenparade. Dit jaar varen er zo'n dertig boten mee.

Cijfers laten zien dat het aantal meldingen stijgt rondom discriminatie tegen de regenbooggemeenschap. "Het blijft daarom belangrijk om de acceptatie en zichtbaarheid te vieren", vindt Pride-voorzitter Adrie Rotteveel.

NH doet live verslag van de botenparade. De uitzending op tv en online begint om 16.00 uur.

Wisselvallig weer verwacht

Wil je de vaartocht met eigen ogen zien: om 14.00 uur wordt er gestart bij het Ringersplein, waarna er vanaf 16.00 uur wordt gefinisht bij het Waagplein. Op het plein zijn in de middag nog verschillende optredens en tot in de late uurtjes kan er nog gedanst worden in Podium Victorie en het Alkmaars Bierhuis.

En sta je op een boot of langs de grachten, dan doe je er verstandig aan om een regenjas of paraplu bij je te hebben. Volgens NH-weerman Jan Visser is er na een natte ochtend in de middag weliswaar kans op een zonnetje, maar een buitje tussendoor is niet uit te sluiten. Het wordt verder een graad of 19.