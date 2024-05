Voetballegendes Van der Vaart en Sneijder strijden voor zeldzame ziektes in groots padeltoernooi

Volle bak

Wie een kaartje heeft weten te bemachtigen kan dus bloedstollende partijen verwachten. "De verkoop hebben we gisteren stopgezet, omdat we vol zitten", zegt Davidson. "Dit is wel het grootste toernooi dat hier ooit is georganiseerd. 's Ochtends beginnen we natuurlijk al met spelen en op het hoogtepunt zijn we met 500 man", zegt hij.

De organisator zit vol met ambitie. "Als alles volgens plan verloopt, willen we het volgend jaar zeker opnieuw doen. We zijn nu al ideeën aan het bespreken voor de volgend editie, misschien willen we er zelfs internationale spelers bij betrekken."