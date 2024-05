Ton gaat al voor de 48e keer op bedevaart naar Lourdes, tijd voor een expositie

De Expositie in de Engelmunduskerk in Driehuis is maar twee weekenden te zien. Komende zaterdag 25 mei is de tentoonstelling voor publiek geopend tussen 14.00 en 17.00 uur. Zondag 26 mei begint de dag met een Mariaviering om 10.30 uur, aansluitend is de tentoonstelling tot drie uur te bekijken. Volgend weekend is het alweer de laatste mogelijkheid de Maria-tentoonstelling te bezoeken. Op zaterdag 1 juni is dat mogelijk tussen 14.00 en 17.00 uur. Op zondag staan de deuren van de Engelmunduskerk open van 12.00 tot 15.00 uur. Je vindt de Engelmunduskerk aan de Driehuizerkerkweg 113 in Driehuis.