Man neemt twee kinderen mee naar huis en laat geslachtsdeel zien

Dinsdagmiddag raakten de meisjes in Venhuizen vermist. Toen de twee later die dag weer werden gevonden vertelden ze dat ze bij een man thuis waren geweest. Uit hun verhaal blijkt dat de man 'onzedelijke handelingen' bij zichzelf verrichte in het bijzijn van de twee kinderen. Dat schrijft de politie. Hij zou onder meer zijn geslachtsdeel hebben laten zien.

Om de privacy van de slachtoffers te waarborgen, en omdat 'een zedenzaak enorm ingrijpend en impactvol is voor slachtoffers en hun omgeving', doet de politie geen verdere uitspraken over de leeftijd van de meisjes. De verdachte zit op dit moment vast en wordt vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris.