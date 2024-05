Geen lift: Haarlemmers met fysieke beperking protesteren onderaan de trap

Terwijl er op de Grote Markt bij Grand Café Brinkmann volop wordt geborreld en gegeten, verzamelt een groepje Haarlemmers in rolstoel of met blindengeleidehond zich onderaan de grote trap van het etablissement. De aanleiding is de bijeenkomst die om 19.30 uur op de eerste verdieping plaatsvindt. Dat is een overleg van het wijkplatform voor de Haarlemse binnenstad, een fusie van de voormalige wijkraden.

Met elkaar in gesprek

Door de wijkraden in wijkplatforms over te laten gaan wil de gemeente de lokale democratie versterken. Het idee is dat betere buurten ontstaan als bewoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen met elkaar in gesprek gaan. En juist daar schuurt het, vindt Pauline van Heuven, die zelf kampt met een visuele beperking en hulp krijgt van een blindengeleidehond.

"Als je wil dat zoveel mogelijk mensen meepraten, dan is het essentieel dat ook iedereen zo’n bijeenkomst kan bijwonen", vindt Van Heuven. "Door voor de bovenzaal van Brinkmann te kiezen, waar alleen een trap is en geen lift, sluit je mensen uit. Terwijl het VN-verdrag Handicap voorschrijft dat mensen met een beperking juist moeten meedoen in de samenleving."