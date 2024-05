Vis in nood? Tobias redt met zijn visambulance duizenden vissen per jaar

Er zijn tien visambulances in Nederland, allen verbonden aan hengelverenigingen. Tobias is verbonden aan Sportvisserij MidWest Nederland. Mocht het ergens misgaan, dan kan hij dag en nacht gebeld worden door het Waterschap.

"Afgelopen jaar viel het bij ons redelijk mee en hebben we denk ik een dertigtal meldingen gehad, waarvan we zes keer echt wat moesten doen. Een paar keer echt grootschalig."

In 2018 was dat wel anders. "Dat was een vervelend jaar. Toen was het heel droog en hebben we ook in andere gebieden van onze organisatie zulke grote problemen gehad. Toen zijn we het jaar rond bezig geweest met vissen redden."

Zie je zelf vissen in nood? Dan is het belangrijk om snel een melding te maken bij het juiste waterschap of kijk op de website van Vissen in Nood. "Dan komt die melding vanzelf op de juiste plek terecht", aldus Tobias.