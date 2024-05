Gestolen kunstwerk Westfries Museum twintig jaar later opgedoken in Polen

Gisteravond werd Geerdink gebeld door kunstdetective Arthur Brand over de vondst, vanmorgen kwam de bevestiging via de Nederlandse politie. "We zijn heel blij. Het is een dierbaar schilderij, een echte publiekslieveling. Het is beeldend, verhalend en kleurrijk. En van de Hoornse schilder Jan Linsen, waarvan we er nu nog maar één in het bezit hebben."

Dief liet zich insluiten in museum

Het is één van de 24 schilderijen die, naast ook veel zilverwerk, in de nacht van 9 op 10 januari in 2005 worden gestolen uit het museum. Dieven schakelden het beveiligingssysteem uit en één van hen liet zich insluiten. Na sluitingstijd kon de dader op z'n gemak zijn slag slaan.

Met behulp van onder meer kunstdetective Arthur Brand wordt een speurtocht ingezet. Duidelijk wordt dat de schilderijen in bezit zijn van de Oekraïense geheime dienst. "Ze hebben dat lang ontkend, tot Oekraïne er goed op wilde staan vanwege het voorgenomen associatieverdrag (samenwerkingsovereenkomst) met de EU", vertelt Brand.