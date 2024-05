Eindhovenaar (23) bekent ontucht met minderjarige jongens bij Bussumerheide

"Het is bijna een jaar geleden dat een vriendin mij belde dat mijn kind in gevaar was. Ik schrok enorm en wist even niet wat ik moest doen. Het klonk heftig, angstig en dwingend", zo begint een moeder van één van de slachtoffers als ze zichtbaar geëmotioneerd gebruik maakt van haar spreekrecht.

"Met horten en stoten kwam het verhaal eruit, waaraan hij is blootgesteld en wat er allemaal is gebeurd. Hoe meer ik hoorde, hoe benauwder ik het kreeg. Mijn maag draaide om. Hoe kan je? Hoe durf je? Ik werd boos en misselijk bij het idee. Je blijft met je handen van kinderen af. Deze herinnering had ik alle jongens heel graag bespaard."

Bussummerheide

Een 23-jarige man uit Eindhoven wordt verdacht van het plegen van ontucht met negen minderjarige jongens, waarvan drie uit 't Gooi. De verdachte zou met de jongens in de leeftijd van rond de 12 jaar hebben afgesproken in het bos bij de Bussummerheide, om daar de ontucht te plegen. Ook zou hij bijna 4000 afbeeldingen van kinderporno op zijn computer hebben staan en kinderporno hebben verstuurd.

De geboren Eindhovenaar kwam met de jongens in contact via Snapchat en via de Playstation. Het contact duurde een aantal maanden, waarna hij met hen begon af te spreken bij de heide. Hij bood de jonge jongens geld om onder andere zijn penis aan te raken, die te bekrassen met een mes en in zijn ballen te trappen. Ook vroeg hij via Snapchat om expliciete foto's van de jongens en hij stuurde foto's van zichzelf terug.