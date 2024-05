Vrijmetselarij in Bussum vergrijst en zoekt nieuwe leden: "Wij zijn geen sekte"

"Wij zijn geen religie, ideologie of sekte", vertelt de broeder die het eerste gedeelte van de avond op zich heeft genomen. De bedoeling is om elkaars mening te horen, zonder daar op in te gaan, en je gaat niet direct met elkaar in gesprek. Veel draait om zingeving, maar iedereen mag daar zijn of haar mening over van alles en nog wat uitspreken.

In de zaal zitten zo'n 18 mannen en twee vrouwen die op deze avond zijn afgekomen. De loges, soort afdelingen, kunnen uit alleen mannen of uit alleen vrouwen bestaan, maar er is ook nog een gemengde. Vaak zitten er gemiddeld 25 tot 30 mensen met elkaar in zo'n groep. De algemene deler is dat ze eigenlijk allemaal een 'beter mens willen worden'.

Praatgroepje?

"Hoe gaan jullie om met extreme meningen?", wil een van de aanwezigen weten. "Mijd wat scheidt", zegt voorzitter Cup poëtisch. En hij voegt er aan toe dat als het echt de spuigaten uitloopt hij de spreker 'afhamert'. Zijn doel is om te verbinden en extreme ideeën doen dat niet.

Een andere meneer wil weten waarom het jaartal 1717 is gekozen als start van de Vrijmetselarij. Volgens hem is dat onzin, want het gaat al zo'n 3000 jaar terug. Verdere uitleg volgt niet.

De uitleg van de broeder is dat het schijnt dat ooit bouwers aan kathedralen zich gingen verenigen. Hieruit ontstonden 'praatgroepjes'. Dit zint de vraagsteller niet: hij is niet gekomen om lid te worden van een praatgroepje. Hij wil echt ingewijd worden 'in de mysteriën'.

'Ritualen', symbolen en attributen

Invloeden komen vanzelfsprekend vanuit de bouwwereld - de belangrijkste symbolen zijn passer en winkelhaak - maar ook uit religie. De Bijbel is bijvoorbeeld een belangrijk boek in de Vrijmetselarij. Maar mocht je de Koran ervoor in de plaats willen gebruiken, mag dat ook. Als het maar een heilig boek is.

Die enorme bijbel ligt op een grote vierkante steen, ook weer een symbool, boven in de 'tempel'. Tijdens het tweede deel van de avond krijgen potentiële toekomstige broeders en twee zusters een kijkje in de ritualen. Rituelen? Nee, ritualen: inwijdingsceremonies met symbolen en attributen.