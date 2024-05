Nicki Minaj laat fans in de Ziggo Dome uren wachten: "Echt schandalig"

Een van de concertgangers met een staanplaats laat weten het 'echt schandalig' te vinden dat Minaj pas na ruim 2,5 uur op het podium verscheen. "Iedereen om me heen was vermoeid. De dj bleef ook maar zeggen dat ze snel op zou komen."

Eerder weg

Sommigen konden niet eens de volledige show zien door de late opkomst van de zangeres. "Mijn zusje heeft, van haar spaargeld, maar vijf nummer kunnen meemaken tijdens het concert. We moesten de trein halen omdat we anders niet meer thuiskwamen."

Een aantal van de fans vragen zich dan ook af of het mogelijk is om geld terug te krijgen en sturen daarom berichten naar Ticketmaster. "Het is onderhand half 11 geweest, ze is nog steeds niet op. Hoe wordt er verwacht dat we naar huis komen?"

Minaj staat op 2 juni nog een keer in de Ziggo Dome.