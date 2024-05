Bewoners vrezen ongelukken op versmalde Landsmeerderdijk

Reactie stadsdeelbestuurder Yassmine el Ksaihi:

"Op vele plekken in Noord verbeteren we de verkeersveiligheid, met extra aandacht voor de meeste kwetsbare weggebruikers: de fietsers en voetgangers. De Twiskestraat is daarom na grondig onderhoud een woonerf geworden waar kinderen lekker op straat kunnen spelen. Dat betekent dat automobilisten en scooters nu stapvoets moeten rijden in de doodlopende straat en vanuit de Twiskestraat heeft het verkeer geen voorrang meer op de dijk.

Verkeer moet dus stoppen en hier is ook extra ruimte voor gemaakt door de inrit iets naar voren te plaatsen. Dat verkleint de kans op misverstanden. Auto's en scooters komen namelijk op de dijk alleen van links, maar fietsers en voetgangers ook van rechts. In overleg met de buurt is de inrit flauwer gemaakt dan normaal, omdat de Twiskestraat een steile weg is, en hopen we snel duidelijkheid te hebben over eventuele verkeerspiegels op deze plek."