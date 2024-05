Wéér stapt een Hilversumse wethouder op, derde in korte tijd

De afgelopen weken was het al rumoerig binnen de gemeente. Na wethouders Karin Walters en Karin van Hunnik stapt nu ook wethouder Arno Scheepers op. Scheepers was sinds 2018 actief als wethouder in Hilversum en zal naar alle waarschijnlijkheid verder gaan als burgemeester van Voorne aan Zee.

Burgemeester

Arno Scheepers is donderdagavond aangedragen door de gemeenteraad van Voorne aan Zee, de aanbeveling wordt nu overgedragen aan de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland. Die draagt de aanbeveling weer over aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Hugo de Jonge.

Als de Jonge de aanbeveling overneemt, zal Arno Scheepers op donderdag 11 juli officieel benoemd worden tot burgemeester van Voorne aan Zee.