Riets levensmissie: zorgen dat vermoorde buurtgenoten nooit vergeten worden

Bijna had de 92-jarige Riet van der Chijs-Smit de onthulling van de door haar aangevraagde herdenkingsstenen niet kunnen bijwonen. Door een val brak ze haar heup en de reis vanuit haar huidige woonplaats Zutphen naar haar geboortestad Haarlem is sowieso al een hele onderneming. "Maar ik moest hier per se bij zijn."

Glimmende struikelstenen

Als een paar jonge nabestaanden het doek van de vier stenen trekken, kijkt ze stil toe. Vlak daarvoor moest ze een paar keer slikken. Ze vertelde over de familie De Vries, waar je vroeger in de Haarlemse winkelstraten garen en linnen kon kopen. Riets moeder had nog bij dat gezin in huis gewerkt.

Even verderop, bij het voormalige adres van de familie Abram die een muziek- en feestwinkel runde, worden ook struikelstenen onthuld. Ook daar krijgt ze de microfoon en rakelt ze de ene na andere herinnering op. Vooral over dochter Sophia. Het meisje was vier jaar ouder dan zij, schuchter en ze had mooie zwarte krullen. "En ze droeg vaak een roodbruin jasje", weet Riet nog.

Davidster

Dat Sophia niet net als zij kon opgroeien in de Haarlemse buurt, heeft Riet altijd dwars gezeten. Zo zeer, dat ze zich verdiepte in de Joodse geschiedenis, Hebreeuws leerde en op latere leeftijd zich zelfs tot het Jodendom bekeerde. De Davidster, die tijdens de Tweede Wereldoorlog zo'n naar symbool werd, draagt ze trots aan haar ketting. "Dit is voor mij een afsluiting, dit vind ik zo belangrijk", kan ze na afloop amper uitbrengen.