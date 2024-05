'Knallen en beuken': ouderen gaan er tegenaan bij rollatorrace

De Nationale Rollatorloop wordt georganiseerd om mensen te stimuleren in beweging te blijven. Want 'juist als je niet perfect meer ter been bent, is niets leuker en gezonder dan te blijven lopen', aldus de organisatie.

Dit jaar trok het evenement bijna het dubbele aantal deelnemers ten opzichte van de vorige editie. Met vierhonderd renners was het dus een groot succes.

Bekijk hieronder de TikTok-video die bij de race is gemaakt: