Romeinse wachttoren op oud sportveld geeft steeds meer geheimen prijs

Kleij vermoedt dat er in de omgeving meer wachttorens hebben gestaan. "Misschien wel een paar kilometer verderop in Uitgeest. Dat er zo een lint was van wachttorens tot aan het Romeinse havenfort in Velsen. Dat is heel goed mogelijk."

Oude ontdekking

De bijna 90-jarige Piet Buijs is met zijn vrouw aanwezig. Hij was in 1960 al betrokken bij de eerste opgravingen. Samen met een bevriende amateur-archeoloog stuitte hij op de palissade en de wachttoren. Hun vondsten werden toen niet helemaal serieus genomen. "Achteraf hebben we toch gelijk gekregen", zegt hij grinnikend,

De opgravingen duren nog een paar weken en alle vondsten worden in 2025 getoond in expositie over de Romeinen in Noord Holland. Ook komt er een documentaire en een stripboek.