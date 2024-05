Anonieme verdachte UvA moet terug de cel in omdat hij zich niet wil identificeren

Dat schrijft de rechtbankverslaggever van De Telegraaf Saskia Belleman. Zeven verdachten van openlijke geweldpleging staan vandaag voor de politierechter. Een van hen, een onbekende man, moet tot 29 mei opnieuw de cel in. Omdat de man niet wil zeggen wie hij is kan de politie hem mogelijk moeilijk vinden. Ook denkt de rechter dat de kans op herhaling groot is, aldus Belleman.

De man wordt verdacht van openlijke geweldpleging, waaronder het gooien van stenen en het spuiten van verf naar de politie. De man ontkent zelf met stenen te hebben gegooid, maar gaf tijdens de zitting toe dat hij met een brandblusser en waterpistool gevuld met rode verf heeft gespoten in de richting van een shovel van de politie, maar niet op agenten zelf.

De man verklaarde dat hij student politieke wetenschappen is met een specialisatie op het gebied van politieke theorie. Hij is ook als medewerker verbonden aan de universiteit, is actief bij een studentenbeweging en is woonachtig in Nederland, maar meer wil hij niet kwijt.