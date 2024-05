Vrouw (80) opgelicht door 'agent' met beangstigend verhaal over gewapende overvaller

De hoogbejaarde vrouw, die in het centrum van Nieuw-Vennep woont, werd twee dagen geleden gebeld door een oplichter, vertelt wijkagent Ton Wijsman aan NH. Deze oplichter beweerde politieagent te zijn en vertelde dat drie mannen een gewapende overval hadden gepleegd: twee overvallers waren opgepakt, maar een liep nog vrij rond.

De situatie in haar wijk was zeer gevaarlijk, beweerde de oplichter. Hij gaf haar het advies om haar sieraden en andere waardevolle spullen in een doos te doen. Een van zijn collega's kwam bij haar thuis langs om de doos op te halen en 'veilig te stellen'.

Angstig

De vrouw was angstig en geloofde deze 'politieagent'. "Het heeft veel impact op het slachtoffer", benadrukt wijkagent Ton Wijsman. De babbeltruc heeft haar vertrouwen beschadigd, net zoals bij vele andere slachtoffers.