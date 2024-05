Nieuw evenementenbeleid in de stad? "Prima, maar schrap alsjeblieft dat tussenjaar"

25 organisatoren, verenigd onder de naam Unmute Us, roepen burgemeester Halsema en wethouder Meliani daarom op om het tussenjaar te schrappen. "Uw onbegrijpelijke proef met het evenementenbeleid voor 2025 gooit de bezoeker, bewoner en sector in enorme onzekerheid", schrijven de organisatoren in een advertentie in het Parool. "Als cultureel ondernemers voelen we ons wederom onbegrepen." Met een petitie hopen ze hun oproep kracht bij te zetten.

'Regelrechte ramp'

Van Dongen hoopt dat het stadsbestuur voor 2025 de kalender van 2024 kopieert. "Als we pas in december te horen krijgen of we volgend jaar door kunnen gaan, moeten we misschien wel personeel ontslaan of gaat ons bedrijf failliet. Dat zou een regelrechte ramp zijn."