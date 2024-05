Mogelijk gegevens van Noord-Hollanders gegijzeld, leverancier waterschap HHNK gehackt

AddComm is aangevallen door hackers met gijzelsoftware. Dat betekent dat data gegijzeld is, de gegevens zijn nog niet gepubliceerd of verkocht.

Als de gegevens van inwoners en bedrijven die onder het waterschap vallen bij de gijzeling betrokken zijn, kan het gaan om persoonsgegevens als namen, adressen, woonplaatsen. Maar ook burgerservicenummers en bijvoorbeeld eigendomsgegevens van onroerend goed kunnen gegijzeld zijn.

Op dit moment is het nog onduidelijk of de gegevens die het waterschap aan AddComm geleverd heeft, daadwerkelijk betrokken zijn bij de gijzeling.