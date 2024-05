Senioren teleurgesteld over verdwijnen halte in Hoorn: "Zijn afhankelijk van de bus"

Teleurstelling bij de bewoners van een aantal seniorenflats in Hoorn: Connexxion past over twee maanden de dienstregeling aan, waardoor een aantal buslijnen aangepast worden en haltes verdwijnen. Zo ook buslijn L11, die naast een halte bij de woningen in de wijk Risdam Zuid, stopt bij het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn. Toch hoeven de senioren met de nieuwe regeling minder ver te lopen naar een halte dan gedacht, stelt een woordvoerder namens het vervoerbedrijf.