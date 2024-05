Goede voorspellingen voor Haarlems Kleverparkfestival en Lentefair Heemstede

Het is zaterdag alweer de 38e editie van het Kleverparkfestival op de Kleverparkweg, Van Ostadestraat en Schotersingel. In totaal staan er zo'n honderd marktkramen en foodtrucks met onder meer voedsel, kunst en mode. Ook is er live-muziek op het festivalterrein.

Kinderrommelmarkt

De kinderrommelmarkt begint zaterdagochtend al om 6.00 uur. Kinderen tot en met twaalf jaar oud mogen daar hun eigen spullen verkopen. De kaartjes voor de jonge verkopers zijn overigens stijf uitverkocht.

Gelukkig is er voor alle andere kinderen genoeg te doen. Met een Kinderkaart op zak mogen ze bijvoorbeeld het springkussen op, geschminkt worden, een dansje wagen bij de silent disco en lasergamen. De kaarten zijn op het festivalterrein te koop voor tien euro per stuk.

Het Kleverparkfestival duurt van 10.00 uur tot 17.00 uur en de toegang is gratis. Alleen de kinderrommelmarkt begint dus eerder. De weersvoorspellingen zijn best aardig: het wordt maximaal achttien graden en het blijft - op een enkele bui in de middag - droog.

Lentefair Heemstede

Ook voor zondag zijn de voorspellingen goed. Het kwik loopt op tot twintig graden en het lijkt overdag droog te blijven. Op de Binnenweg en de Raadhuisstraat in het centrum van Heemstede kunnen liefhebbers terecht voor de Lentefair. Die voorjaarsmarkt is inmiddels ook een traditie van ruim tien jaar.

Op de Lentefair Heemstede staan zo'n 200 marktkramen en foodtrucks. Verder is er live-muziek en een grote parade door de winkelstraten. Ook aan kinderen is gedacht: op het parkeerterrein voor het voormalige postkantoor staan vier grote springkussens, verder is er een kinderdraaimolen en kunnen kinderen zich laten schminken.

De Lentefair in Heemstede begint zondag om 11.00 uur en duurt tot 17.00 uur. De toegang is gratis.