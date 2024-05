Demonstrant veroordeeld tot celstraf voor geweld en bedreiging bij UvA-protest

De mannen zijn onderdeel van een groep van zeven pro-Palestinademonstranten die tijdens de protesten zijn opgepakt. Alle zeven worden ze verdacht van openlijk geweld tegen agenten. Vandaag verschenen er vier verdachten voor de politierechter, de andere zaken zullen later plaatsvinden.

Veroordeeld

De 24-jarige Spanjaard is veroordeeld tot een maand gevangenisstraf voor het trappen en bedreigen van agenten tijdens een pro-Palestinaprotest op 8 mei bij de UvA op het Binnengasthuisterrein, schrijft het ANP. Het Openbaar Ministerie had vier maanden cel geëist. De verdachte bood op de zitting zijn excuses aan voor zijn bedreigingen. Hij ontkende met stenen te hebben gegooid en zei getrapt te hebben uit zelfverdediging.

Een andere demonstrant, een 25-jarige Amsterdammer, is vrijgesproken. Het OM had een gevangenisstraf van drie maanden tegen hem geëist voor openlijk geweld. Volgens de politierechter zijn er twijfels over het signalement van de stenengooier. Ze sprak de Amsterdammer daarom vrij. Op de tribune klonk na de uitspraak applaus en gejoel.

Op vakantie

Eerder in de middag werd de eerste verdachte al snel terug gestuurd naar het cellencomplex van de rechtbank omdat hij zich weigerde te identificeren. De man mag de zaak niet in vrijheid afwachten, omdat de rechter vindt dat er sprake is van vluchtgevaar en een risico is op herhaling. Zijn zaak wordt op 29 mei afgemaakt.

De zaak tegen de tweede verdachte is ook uitgesteld. Ze is op vakantie en kon daardoor niet bij de zitting aanwezig zijn. Ook de identiteit van deze vrouw is niet bekend. Wanneer beide zaken opnieuw voor de rechter komen, is nog niet bekend.