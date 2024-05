Nieuwe verdachte explosies Alkmaar aangehouden en huis vol cobra's ontdekt

Bij de doorzoeking van een woning in Amsterdam vond de politie bovendien 294 Cobra's. Die zijn in beslag genomen. Dit zware vuurwerk wordt vaak gebruikt bij aanslagen op woningen, aldus de politie.

In dit onderzoek zijn inmiddels al zeventien verdachten aangehouden. Een 19-jarige Amsterdammer, die als Willem K. vermoedelijk opdracht gaf aan de uitvoerders van de explosies, werd vorige week woensdag opgepakt. Hij zit nog vast.

Geteisterd door explosies

Begin dit jaar werd Alkmaar geteisterd door explosies, met drie explosies op één dag aan de Ruusbroechof, Mesdaglaan en Olieslagerstraat. Maar ook op de Baansingel en Lekstraat was het meermaals raak.

De reeks aanslagen was reden genoeg voor de politie om vorige week meer beelden en chats van de mogelijke verdachten te delen in Opsporing Verzocht en Bureau NH. Het is niet duidelijk of de nieuwe aanhouding is verricht na een tip uit een van deze programma's.