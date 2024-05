Zaanstad wordt vandaag een stuk schoner door Milan Knol (en 2500 vrijwilligers)

Zaanstad en Rijkswaterstaat staan garant voor 2500 hesjes en grijpers en een heleboel vuilniszakken. De deelnemers zijn 25 basisscholen en brugklassen uit het voortgezet onderwijs. Zij worden versterkt door roeivereniging De Zaan en vrijwilligers van woningcorporaties en de gemeente. Ook doen drie vestigingen van een grote fastfood keten mee.

Milan Knol en Natsja Groothuismink en Wessel Breunesse, de wethouders van onderwijs en openbare ruimte, beginnen de schoonmaak in een livestream van de influencer om 9.00 uur. In totaal gaat Milan naar 5 locaties in Zaanstad. De hoop is 2500 vuilniszakken te vullen met afval.

"We doen voor het eerst mee", zegt Iris Leeuwerink die het project vanuit Zaanstad leidt. Volgens haar hebben zich een recordaantal deelnemers zich gemeld. Om 17.00 moet de hele stad schoon zijn. Zaanstad hoopt dat door de actie er meer bewustwording bij de bewoners ontstaat.