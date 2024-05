Buurt nog steeds in rouw om moord op Hoornse Marvin, OM eist vandaag 11 jaar cel

Op 2 januari 2023 werd het lichaam van de Hoornse Marvin gevonden, in een tuin op de Boedijnhof. Achteraf bleek dat hij twee dagen eerder was overleden. Op foto's die circuleerden, leek alsof er een mes uit zijn rug stak. In werkelijkheid was dit een steel van een hark, die achter hem stond. Er werd grootschalig onderzoek gedaan door de politie en eind februari werd de toen 28-jarige verdachte opgepakt. Het slachtoffer werd 37 jaar en liet een dochter na.

De verdachte uit Abbekerk erkende eerder al dat er sprake is geweest van ruzie en een vechtpartij. Marvin zou hem in een nekklem hebben gehouden, waarop R.K. hem in zijn vinger beet om los te komen. Dat was volgens hem ook de reden dat zijn DNA bij Marvin was aangetroffen.

Anderhalf jaar later herinnert niets meer op de Boedijnhof aan de tragedie die zich toen afspeelde. Het huis waar Marvin woonde, wordt inmiddels bewoond door anderen en veel buren zijn inmiddels vertrokken. "Er is best veel verloop hier", zegt een buurvrouw.